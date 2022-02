10 meses después alcanzó los 330 millones de visitas en YouTube. La colaboración con Karol G en mayo de 2017, 'Ahora Me Llama', obtuvo más de 756 millones de visitas en YouTube, y fue Nº 10 en la lista Billboard Hot Latin Songs. Faltaba 1 año para ingresar al podio latino grabando con Cardi B y Drake los sencillos 'I Like It' y 'Mia'.