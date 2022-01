En este Grand Slam ocurrió el incidente del retiro de la visa y expulsión de Djokovic de Australia por no demostrar encontrarse vacunado contra covid-19. Rafa Nadal fue el vocero de quienes aprobaron que quien no respetara las reglas fuese eliminado del torneo: "Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias" (...) el mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas".